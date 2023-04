Donovan Mitchell dédramatise : “Pas la fin du monde”

Après la défaite face aux New York Knicks (97-101) lors du Game 1, l'arrière des Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell a calmé le jeu.

Sur ce premier tour des Playoffs, il s'agit probablement de la série la plus indécise : les Cleveland Cavaliers vs les New York Knicks. Mais sur le Game 1 dans l'Ohio, les Knicks ont frappé fort avec une victoire (101-97). Un succès acquis malgré la grosse performance de Donovan Mitchell (38 points).

Leader d'un jeune groupe, l'ex-joueur du Utah Jazz va devoir assumer son statut sur ces Playoffs. Malgré la perte de l'avantage du terrain, le natif d'Elmsford a rapidement cherché à dédramatiser. Un message clair pour relativiser ce premier revers.

"Il ne s'agit pas de la fin du monde. Il y a plus de gens qui te regardent, donc en perdant un match à la maison, ça pourrait être la fin du monde si tu l'autorises. Ils sont venus ici et ont pris un match. Il faut le récupérer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas la possibilité de s'assoir et de s'apitoyer sur notre sort ou de ressentir de la colère d'abandonner. Il s'agit seulement d'un match. Nous allons répondre", a assuré Donovan Mitchell face à la presse.

Prendre un match au Madison Square Garden ne sera pas un défi facile. Mais Donovan Mitchell, grâce à ses campagnes avec le Jazz, a l'expérience des Playoffs. A lui de montrer la voie à suivre à ses coéquipiers...

Donovan Mitchell : « On se sent capables de gagner un titre »