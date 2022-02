Donovan Mitchell, les Knicks préparent une offensive !

Les New York Knicks se préparent afin de tenter le coup pour le meneur de jeu du Utah Jazz Donovan Mitchell via un trade.

Malgré sa récente mise au point, Donovan Mitchell fait beaucoup parler de lui en NBA. Et pas seulement pour ses performances. Depuis plusieurs mois, il se dit que le meneur de jeu se montre de plus en plus frustré au sein du Utah Jazz.

A 25 ans, le natif d'Elmsford (état de New York) serait notamment tenté par une aventure au sein d'un gros marché. Un sentiment qui pourrait se renforcer dans l'hypothèse d'un futur échec de la franchise de Salt Lake City en Playoffs.

Et même du côté du Jazz, une élimination rapide cette saison pourrait forcer les dirigeants à lancer une reconstruction. Autour de Rudy Gobert ou de Mitchell ? A voir... En tout cas, les New York Knicks se trouvent déjà à l'affût sur ce dossier !

D'après les informations du journaliste de Newsday Steve Popper, le vice-président new-yorkais William Wesley prépare déjà son offensive pour Mitchell. Il faudra une très belle offre pour convaincre le Jazz, mais les Knicks ne veulent pas rater cette possibilité.

A noter que New York dispose d'un autre avantage : Leon Rose, le président, a représenté les intérêts de Donovan Mitchell par le passé. Autant dire que les Knicks risquent bel et bien de tout tenter...

Donovan Mitchell et le Jazz, une vraie crise en interne ?