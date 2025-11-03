Draft 2026 : Trois pépites déjà présentées comme des futurs All-Stars NBA

Les trois principaux talents annoncés à la draft NBA 2026 sont considérés comme des futures stars par les scouts et les GM.

La cuvée des rookies 2025 paraît bien chargée entre le bondissant VJ Edgecombe, le phénomène Cooper Flagg ou encore Dylan Harper mais aussi Kon Knueppel, Cedric Coward et les autres. Ces talents de demain viennent à peine de commencer leur carrière pro que certains regards se tournent déjà vers la promotion 2026. Et là aussi, c’est visiblement du lourd. Trois jeunes hommes sont aujourd’hui en course pour être appelés en premier en juin prochain : Derryn Patterson, AJ Dybantsa et Cameron Boozer.

D’après The Athletic, plusieurs scouts et GM NBA sont déjà très excités par leur profil et insistent sur le fait que ces joueurs pourraient devenir « rapidement des All-Stars » dans la ligue. Waouh. Peut-être (sans doute) qu’il s’agit d’une surréaction vu que ces freshmen n’ont même pas encore commencé leur carrière en NCAA. Mais leurs premières sorties en présaison font effectivement fantasmer.

Boozer a posté 33 points et 12 rebonds avant d’enchaîner avec 24 points, 23 rebonds et 6 passes. Il est le plus impressionnante statistiquement parlant. Patterson, qui est souvent présenté comme le futur first pick, a mis 26 points en 15 tirs pour sa sortie avec Kansas. Dybantsa a inscrit 30 points en ouverture de la préparation avant de poursuivre avec 18 pions contre North Carolina.

Comme le disent souvent la plupart des scouts, les mock drafts ne veulent pas dire grand-chose à ce stade de l’année.