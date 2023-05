Draymond Green explique pourquoi il veut voir Boston gagner

Les Boston Celtics sont en position pour réussir un exploit absolument historique. Menés 0-3 par le Miami Heat il y a encore une semaine, ils ont depuis gagné 3 matches de suite et auront l'opportunité de devenir la première équipe à gagner une série en comblant un tel déficit. Ils reçoivent les Floridiens dans le Massachusetts lors de l'ultime Game 7 ce soir. Draymond Green a choisi son camp. L'intérieur des Golden State Warriors ne serait pas contre une victoire de Jayson Tatum et de ses coéquipiers. Mais pas par favoritisme.

"On adorerait voir les Celtics devenir la première équipe remonter un 0-3 non ? Peut-être que comme ça j'arrêterai d'entendre partout que nous sommes les premiers à avoir gâché un 3-1 en finales NBA. On pourrait enfin se débarrasser de ça. Ce serait une bien meilleure histoire pour moi."

Pas sûr qu'un exploit historique de Boston suffise à effacer des tablettes le fait que les Warriors ont été les seuls à perdre une finale NBA après avoir mené 3-1 mais on comprend Draymond Green.

Miami va gagner le game 7 : Butler et Spoelstra l’annoncent