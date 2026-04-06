Draymond Green craque encore : grosse tension avec Jabari Smith Jr.

Le retour de Stephen Curry a électrisé le Chase Center, mais une autre scène a rapidement rappelé que les Golden State Warriors restent fidèles à eux-mêmes. Au cœur du troisième quart-temps face aux Houston Rockets, Draymond Green s’est chauffé avec Jabari Smith Jr. dans une séquence tendue.

L’action démarre sur un close out de Smith Jr. sur Green. Le Warrior est dans le corner, bien tenu. On ne sait pas s'il perd son équilibre ou se jette volontairement en touche mais, pour sauver la possession, il balance la balle en direction de son adversaire, qui la prend en pleine tête. Le geste n'est pas très apprécié. Pourtant, c'est Green qui vient au contact. Smith ne s'écarte pas. Coup d'épaule. Et Green l'empoigne en lui répétant à plusieurs reprise "Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça." Les deux hommes s'échangent quelques mots, puis se bousculent légèrement avant que leurs coéquipiers ne s’interposent.

La situation aurait pu dégénérer davantage, mais les arbitres ont choisi de ne pas distribuer de faute technique. Une clémence notable au vu de la réputation de Green, régulièrement impliqué dans ce type d’accrochages. En tout cas, ça a fait marrer Kevin Durant.

Sur le plan sportif, Golden State n’avait pourtant pas besoin de ce genre de distraction. Déjà sous pression au classement, la franchise californienne a une nouvelle fois laissé filer une victoire à sa portée. Malgré les 29 points de Curry pour son retour, les Warriors se sont inclinés d’un point, 117-116, après un panier décisif d’Alperen Sengun à 11 secondes de la fin.

Stephen Curry frôle l’exploit pour son retour

Green, lui, a terminé avec 7 points, 6 rebonds et 12 passes, confirmant son importance dans l’organisation du jeu. Mais son tempérament reste à double tranchant. Dans une fin de saison où chaque possession compte pour accrocher le play-in, Golden State ne peut pas se permettre de perdre son leader émotionnel sur un coup de sang.

Avec une quatrième défaite consécutive et un bilan de 36-42, les Warriors avancent sur un fil. Et dans ce contexte, chaque étincelle, même anodine, peut vite devenir un incendie.