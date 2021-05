Draymond Green, son discours fort pour le MVP Stephen Curry

Stephen Curry peut toujours compter sur le soutien de Draymond Green. Sur la dernière partie de la saison, le meneur des Golden State Warriors a réussi de superbes performances. Au point de revenir totalement dans la discussion pour le titre de MVP.

Sur le papier, la star des Dubs semble tout de même en retard. Sauf surprise, l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic devrait succèder à Giannis Antetokounmpo. Mais de son côté, Green n'a pas l'intention de laisser tomber son partenaire.

Ainsi, il n'a pas hésité à militer en faveur de son leader.

"MVP est un acronyme pour 'Most Valuable Player'. Je pense que parfois - souvent - on considère que c'est 'Qui marque le plus de points ? Qui a les meilleures statistiques ?'. Et il n'est pas toujours donné au joueur le plus 'valuable'.

Bon, Steph se trouve évidemment en tête de la ligue aux points. Mais regardez sa valeur. Regardez ce qu'il a fait pour prendre une équipe qui a gagné 15 matches l'année dernière et nous permettre de jouer la course aux Playoffs", a rappelé Draymond Green pour The Athletic.