Draymond Green a du mal à croire à Jimmy Butler aux Warriors

Toujours sur le départ du Miami Heat, Jimmy Butler dispose d'un avenir très incertain. Si les Phoenix Suns sont toujours dans les discussions, les Golden State Warriors ont visiblement relancé les négociations avec la franchise floridienne. Mais Draymond Green a du mal à y croire...

Pourquoi ? A cause du salaire de l'arrière de 35 ans. Actuellement, l'ex-membre des Chicago Bulls touche 52 millions de dollars par an. Et pour valider un deal, Golden State doit donc parvenir à faire matcher les salaires.

Un obstacle trop important pour Green.

"Il est difficile de monter un échange pour un joueur qui gagne 52 millions de dollars par an. Par exemple, si on regarde notre effectif, on aurait l'envie de faire un trade pour Jimmy avec le moins de joueurs possibles. Mais cela veut dire : Jimmy contre Steph (Curry) ou Jimmy contre Andrew (Wiggins) et moi. Et je ne crois pas que ce soit le plan.

Alors pour envisager un deal, il faut envoyer 5 joueurs contre 1 seul ! Et il y a donc besoin d'une troisième équipe car il faut libérer des places. C'est difficile de faire un trade. Et les gens ne comprennent pas que dans cette ligue, quand on parle des échanges, les grands joueurs ne le sont pas.

Cela n'arrive jamais. Les grands joueurs dans leur prime, ils ne bougent pas", a ajouté Draymond Green pour son podcast.

Et effectivement, Jimmy Butler, à cause de son salaire, n'est pas facile à trader. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce dossier traîne sérieusement en longueur...

