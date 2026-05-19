Très agacé par la fuite concernant le MVP NBA, Draymond Green demande à Adam Silver d’agir contre ce type de révélations.

Draymond Green n’a pas apprécié du tout la manière dont le nom du MVP NBA a été dévoilé avant l’annonce officielle de la ligue.

Dans le dernier épisode de son podcast, l’intérieur des Warriors a vivement critiqué Shams Charania après la fuite concernant le trophée de MVP remporté par Shaï Gilgeous-Alexander.

Quelques heures avant l’annonce officielle organisée par la NBA sur Prime Video, l’insider d’ESPN avait révélé sur X que le meneur du Thunder allait décrocher le trophée pour la deuxième année consécutive.

Une pratique devenue courante dans les grands sports américains, mais qui agace profondément Draymond Green.

« Franchement, la NBA doit faire quelque chose contre ça », a lâché Green. « Au final, c’est la NBA qui contrôle les médias. Shams est un reporter NBA pour ESPN, qui est partenaire de la NBA. Tweeter à 6 heures du matin qui est MVP NBA, c’est embarrassant. »

Le quadruple champion NBA estime surtout que ce genre de fuite enlève toute valeur à la mise en scène prévue par la ligue.

« Ça donne l’impression que notre ligue n’a aucune organisation, que c’est juste un jeu d’enfants », a poursuivi Green. « On n’est même pas capables de garder secret le résultat de la récompense individuelle la plus prestigieuse de la NBA jusqu’au moment officiel de l’annonce. »

La révélation de Charania avait effectivement provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, y compris chez les consultants de NBA on Prime, qui était censé avoir la primeur de l’annonce. Ils avaient ironisé sur le fait que tout le suspense avait disparu plusieurs heures avant l’émission. Blake Griffin l’avait notamment invité à profiter de son dimanche et lâcher son téléphone pour aller bruncher.

Invité du Pat McAfee Show, Shams Charania avait défendu sa décision en expliquant qu’il considérait comme son devoir de publier une information une fois celle-ci confirmée. Mais Draymond Green ne décolère pas et estime qu’Adam Silver devrait intervenir.

« Le commissioner Adam Silver doit faire quelque chose. Ça ne peut pas fonctionner comme ça », a insisté Green. « Si l’annonce est censée être faite sur Amazon Prime, alors l’annonce doit être faite sur Amazon Prime. »

Le joueur des Warriors est même allé encore plus loin dans sa critique.

« J’ai trouvé ça pathétique, honnêtement », a conclu Green. « Le MVP qui fuite à 6h du matin sur Twitter. Quand j’ai vu passer l’info au début, je pensais que c’était faux. Puis j’ai vérifié sur Instagram et j’ai compris que c’était vrai. Le leak du MVP NBA… sérieusement, qu’est-ce qu’on fait là ? »