Encore un accomplissement… bizarre pour Draymond Green

Draymond Green termine la saison avec plus de rebonds et de passes décisives que de points et ça en dit long sur le joueur qu’il est.

Draymond Green n’est plus un All-Star mais c’est toujours l’un des joueurs les plus importants des Golden State Warriors. Un patron de la défense, une voix qui pèse dans le vestiaire et un créateur primordial en attaque. Un basketteur unique dans le paysage NBA. Et une statistique illustre bien le profil tellement atypique de l’ailier-fort.

En postant 14 points, 9 rebonds et 9 passes décisives lors de l’ultime rencontre de la saison, avec une victoire décisive à la clé, Green a basculé dans une catégorie très spéciale. Celle des joueurs ayant compilé plus de rebonds ET de passes que de points au cours d’une saison régulière.

Précisément 444 points, 449 rebonds et 558 caviars. Alors, évidemment, c’est déjà arrivé à d’autres joueurs. Mais peut-être jamais sur un tel volume. Draymond Green jouait tout de même plus de 31 minutes par match et il a disputé 63 rencontres ! C’est une performance assez étonnante.

Au final, ça montre le joueur qu’il est aujourd’hui. Un gars qui ne marque presque pas et que les défenses laissent manœuvrer. Mais aussi un homme impliqué dans le collectif, précieux dans de nombreux domaines. Il conclut donc sa saison avec 7 points, 7,1 rebonds et 8,9 passes de moyenne. Les Warriors peuvent toujours compter sur lui.

