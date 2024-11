Dwyane Wade voulait signer aux Bulls en 2010

Le destin d'une franchise tient parfois à peu de choses. Et dans le cas du Miami Heat, il tiendrait même qu'à un simple appel téléphonique. Sous le feu des projecteurs de 2010 à 2014 avec 4 finales NBA et 2 titres de champion, la franchise floridienne, portée par son trio magique LeBron James-Dwyane Wade-Chris Bosh, a ainsi failli vivre une toute autre histoire. C'est en tout cas ce qu'a révélé Dwyane Wade lors de son passage dans l'émission "The O.G. Show" de ses anciens coéquipiers Mike Miller et Udonis Haslem.

"J'avais décidé de quitter Miami à ce moment-là (en 2010). Je ne voyais pas bien qui pouvait nous aider à redevenir un contender, et j'étais free agent. J'étais donc libre de signer où bon me semble sachant que je voulais jouer pour une équipe à-même de gagner. Et Chicago, ma ville natale, en était capable. J'avais donc prévu de rentrer à la maison." Avant d'indiquer ce qui avait tout changé au moment de passer à l'acte. "J'avais passé 7 saisons à Miami, et remporté un championnat. Il était temps pour moi de passer à autre chose. Mais j'ai reçu un appel. Un appel du numéro 6..."

"I was actually leaving Miami at that time... I wanted to be a part of a team that could win... But I got that call from [LeBron James]."

Dwyane Wade on almost leaving the Heat before the Big 3 came together 👀

(via @theOGsShow)pic.twitter.com/EBnN2S8Mmv

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 5, 2024