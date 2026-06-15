Contraint de choisir entre ses deux anciens coéquipiers, Shaquille O'Neal estime que LeBron James avait déjà tout dès son arrivée en NBA.

Shaquille O'Neal a révélé qui il choisirait entre LeBron James et Kobe Bryant.

Interrogé sur le joueur qu'il sélectionnerait avec le premier choix d'une Draft réunissant toutes les légendes de l'histoire de la NBA, Shaq s'est d'abord choisi lui-même. Evidemment. Mais lorsqu'il a été contraint de désigner quelqu'un d'autre, il a tranché entre ses deux anciens coéquipiers.

La réponse de l'ancien pivot des Lakers a été claire.

« Je choisirais probablement LeBron. Et je sais que c'est une comparaison avec Kobe, mais LeBron était au top dès son arrivée dans la ligue. Kobe a mis deux ou trois ans avant d’être au top. LeBron c’était dès qu’il est arrivé, donc je choisirais probablement LeBron. »

Pour Shaq, la différence se situe donc dans l'impact immédiat.

Arrivé en NBA en 2003, LeBron James s'est imposé comme une superstar dès sa saison rookie, alors que Kobe Bryant avait eu besoin de plusieurs années pour devenir l'un des meilleurs joueurs de la ligue après son arrivée aux Lakers en 1996.

La sortie d'O'Neal est d'autant plus notable qu'il connaît parfaitement les deux hommes.

Il a partagé une saison avec LeBron à Cleveland en 2009-10, lorsque le King avait remporté le trophée de MVP.

Mais c'est évidemment avec Kobe qu'il a écrit l'une des plus grandes dynasties de l'histoire moderne de la NBA.

Ensemble, les deux hommes ont offert trois titres consécutifs aux Lakers entre 2000 et 2002 et formé l'un des duos les plus dominants jamais vus dans la ligue.

Malgré cette relation privilégiée et les succès remportés aux côtés de Bryant, Shaq estime donc que LeBron James possède un léger avantage lorsqu'il s'agit de choisir le joueur autour duquel bâtir une franchise.

Une déclaration qui devrait relancer un débat qui ne semble jamais vraiment s'arrêter.

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