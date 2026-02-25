Et si Kon Knueppel entrait encore plus dans l’histoire que prévu ?

Kon Knueppel vient de devenir le rookie le plus prolifique de l'histoire de la NBA à 3 points alors qu'il reste encore une vingtaine de matches à jouer avant la fin de la saison. Pourtant, ce n'est peut-être pas ce qu'il aura accompli de plus impressionnant historiquement dans quelques semaines.

L'ancien joueur de Duke et ex-coloc de Cooper Flagg a une vraie opportunité de devenir le premier rookie à entrer dans le club des 50-40-90 (50% d'adresse globale, 40% à 3 points et 90% sur la ligne des lancers). Seuls 9 joueurs différents y sont parvenus dans l'histoire de la NBA :

Steve Nash : 4 fois

Larry Bird : 2 fois

Kevin Durant : 2 fois

Reggie Miller

Dirk Nowitzki

Mark Price

Stephen Curry

Malcolm Brogdon

A l'heure de ces lignes, Kon Knueppel affiche un peu moins de 49% d'adresse globale, 43.5% à 3 points et 89% sur la ligne. Il y a encore un peu de boulot, mais aussi du temps pour postuler dans ce club très fermé. Le dernier joueur en date à y être entré, Malcolm Brogdon, a pris sa retraite il y a quelques mois.