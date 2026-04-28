Et si les Warriors montaient la superteam la plus folle de l’histoire pour défier OKC et Wembanyama ?

Les Golden State Expendables : fantasme génial, casse-tête quasi impossible

Bill Simmons de The Ringer a lancé l’idée comme on lance une vanne qui donne quand même envie de sortir la calculette : et si Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant et Klay Thompson se retrouvaient chez les Warriors, avec Steve Kerr qui rempile, pour une sorte de baroud d’honneur des Avengers de Team USA 2024

Sur le papier, c’est formidable. En NBA 2026, où Oklahoma City incarne déjà le présent et où San Antonio avance avec Victor Wembanyama, l’idée d’une équipe de vieux monstres sacrés qui tente une dernière mission a quelque chose de très cinématographique. Les Golden State Expendables, littéralement. Mais entre “amusant” et “plausible”, il y a un gouffre.

Le successeur de Steve Kerr déjà trouvé ?

LeBron James est le dossier le plus simple en théorie : son contrat actuel avec les Lakers arrive au bout de la saison 2025-26, selon Spotrac, avec un salaire de 52,6 millions cette saison. Il pourrait donc devenir libre à l’été 2026. Sauf qu’il faudrait probablement qu’il accepte un énorme sacrifice financier pour rejoindre Golden State, parce que les Warriors n’ont pas de vrai cap space.

Kevin Durant, lui, représente une coble beaucoup plus compliquée : il est sous contrat avec Houston, avec une extension de deux ans et 90 millions qui court jusqu’en 2028, dont 43,9 millions en 2026-27. Donc là, pas de magie : il faudrait un trade. Et vu le niveau de salaire, Golden State devrait envoyer du lourd, probablement Jimmy Butler ou un package massif.

Klay Thompson n’est pas libre non plus dans le scénario le plus probable. Son contrat avec Dallas est listé à 3 ans et 50 millions, signé via sign-and-trade en 2024. Là encore, sauf buyout ou montage improbable, il faudrait discuter avec les Mavs.

Le vrai mur, c’est le CBA. Les Warriors ont déjà Stephen Curry à 62,6 millions en 2026-27 et Jimmy Butler à 56,8 millions, avec seulement six contrats garantis qui représentent déjà 144,4 millions. Les équipes au-dessus du second apron ne peuvent pas agréger des salaires en trade, et les équipes au-dessus du premier apron doivent matcher presque dollar pour dollar. Traduction : les superteams de laboratoire sont beaucoup plus difficiles à fabriquer qu’à l’époque où l’on empilait les noms.

Sportivement ? Ce serait fascinant, mais pas forcément dominant. Curry, LeBron, KD et Klay auraient le QI basket, le shoot, le spacing, l’expérience et le sang-froid. Sur une série, personne n’aurait envie de les jouer. Mais sur 82 matches, face à la vitesse, la longueur et l’intensité d’équipes comme OKC ou les jeunes Spurs, le risque serait évident : défense de transition, santé, volume athlétique... Le fantasme serait moins une machine de saison régulière qu’un pari de playoffs.

La version réaliste, ce serait donc plutôt : LeBron libre qui vient pour très peu, Durant obtenu via un trade centré autour de Butler, Klay récupéré seulement si Dallas facilite les choses ou s’il y a buyout. Ça fait beaucoup de “si”.

Du coup, est-ce que ce serait possible au sens strict ? À peine, avec des sacrifices énormes et plusieurs franchises coopératives. Quant à la plausibilité, on est sur du pourcentage très, très faible, mais rien n’interdit de s’amuser un peu, hein ?