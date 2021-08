Evan Fournier vaut plus que 8 nouveaux joueurs des Lakers

Les armadas s’agrandissent et le reste de la ligue observe, impuissant. C’est l’impression qui ressort depuis le début de cette Free Agency. C’est presque comme s’il n’y avait que trois destinations possibles pour les joueurs libres : les Los Angeles Lakers, les Brooklyn Nets et le Miami Heat. Et c’est bien dommage. Pour vous donner une idée de la dimension du recrutement des Angelenos, notez que le nouveau salaire d’Evan Fournier (19 millions) est supérieur à la somme que vont débourser les Lakers pour 8 de leurs nouveaux joueurs !

Alors, attention, ce n’est pas du tout une pique envers le contrat du Français, qui sert juste d’exemple ici. Fournier est une option offensive crédible autour des 20 points par match. Il est payé à sa juste valeur… voire même un peu en-dessous. Mais pour le même prix, les Lakers ont donc pu signer Carmelo Anthony, Kendrick Nunn, Kent Bazemore, Dwight Howard, Dwyane Ellington, Trevor Ariza et Malik Monk.

C’est ça qui n’est pas normal ! Notamment pour Monk et Nunn, deux basketteurs encore jeunes qui pouvaient probablement prétendre à des contrats plus intéressants juteux. Après, c’est un choix, ils auront l’opportunité de contribuer au sein d’une équipe favorite pour le titre.

Pour rétablir la balance, notons aussi que les Lakers vont filer 44 millions à Russell Westbrook. Pour 3 petits millions de plus, les Knicks auront eux Kemba Walker, Derrick Rose, Nerlens Noel, Alec Burks et Taj Gibson.

