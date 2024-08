France – Australie, ce qu’on aimé, ce qu’on n’a pas aimé

L'équipe de France féminine s'est inclinée face à l'Australie dimanche, ce qui ne l'empêche pas de terminer en tête de son groupe, avec un quart de finale haletant qui s'annonce contre l'Allemagne mercredi. Voici ce que l'on a retenu de ce dernier match de poule où l'invincibilité des Bleues dans le tournoi olympique a pris fin.

Les Bleues battues, rendez-vous avec l'Allemagne en quarts !

- On a aimé : Voir le projet défense et jeu rapide appliqué par un groupe portant le maillot de l’équipe de France. Au bout d'un moment, ça a quelque peu volé en éclats, mais on a compris les intentions.

- On n'a pas aimé : Quitter un match serré quelques minutes pour mater le début du match de 3x3 et revenir à -9.

- Aimé : Sarah Michel-Boury. Le QI basket et l'altruisme. Comme d’habitude, la capitaine des Bleues et de Bourges est un bon moyen de mesurer le degré de connaissance chez un fan par rapport aux commentaires qu'elle déclenche. Son apport a été incroyable, jusqu'à ce qu'elle se fasse mettre la tête en chou-fleur par un coude australien.

- Aimé : Voir la légende Lauren Jackon, 43 ans, à l’écran, à défaut de la voir entrer en jeu.

- Aimé : l’expertise d’Isabelle Yacoubou aux commentaires, qui décrypte et explique super bien les situations de jeu et la dynamique du match, d'autant qu'elle a joué avec ou contre la plupart des joueuses présentes sur le parquet.

- Pas aimé : le volume sonore d’Isabelle Yacoubou, pas tendre avec nos tympans. Par contre, on prend ça tous les jours plutôt que des noms mal prononcés et une connaissance sommaire de la discipline.

- Pas aimé : Voir Dominique Malonga, la plus jeune joueuse des Bleues, être perdue et clairement trop tendre pour un match de cette intensité.

- Pas aimé : la défense qui a explosé dans le 3e QT après deux matches et demi de très haut niveau dans ce domaine

- Aimé : l'intensité de Romane Berniès, morte de faim sur chaque ballon et capable de délivrer plus de passes décisives (4) que n'importe laquelle de ses coéquipières.

- Pas aimé : cette impression qu'Alexia Chery est quand même nettement moins forte depuis qu’elle ne s’appelle plus Alexia Chartereau.

- Aimé : Gabby Williams, qui même s'il a été moins productive que sur les matches précédents, a quand même fini avec 15 points et a été l'une de seules à être constante dans l'agressivité et la capacité à scorer et à défendre dans le même temps.

- Pas aimé : les coups de p*** des Australiennes qui passent pour du fighting spirit

- Aimé : Voir Iliana Rupert rentrer et prendre sa chance sans complexe avec un panier à 3 points d'entrée.

- Pas aimé : Ne plus du tout voir Iliana Rupert en jeu au-delà des 5 minutes auxquelles elle a eu droit...

- Pas aimé : Voir Marine Fauthoux un peu empruntée et en difficulté pour retrouver sa meilleure forme. La future meneuse de Mersin n'a joué que 8 minutes, ce qui est trop peu quand on sait ce qu'elle apporte en termes d'énergie et de playmaking.

- Pas aimé : apprendre que l'on jouerait l'Allemagne au tour suivant, avec la phénoménale Satou Sabally qui risque de festoyer face à nos intérieures.

- Aimé : Que la sympathique Sami Whitcomb, qui a déjà oeuvré en LFB en plus de sa carrière en WNBA et en Australie, soit celle qui nous fasse le plus mal.