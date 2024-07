Ce n’est qu’un match de préparation que les Bleus ont perdu, ce vendredi, face à la Serbie de Nikola Jokic (67-79). Pourtant, leur prestation décevante suscite des inquiétudes justifiées. Malgré le retour de Victor Wembanyama, la France a affiché un visage peu rassurant à deux semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Seules les dix premières minutes de la rencontre, remportées 23 à 18, se sont montrées à la hauteur des attentes. Après que Victor Wembanyama a ouvert le score en marquant au-dessus de Nikola Jokic, le groupe de Vincent Collet a déroulé un jeu simple, mais efficace, en s’imposant notamment au rebond offensif. Au-delà de son manque de constance, l’équipe n’avait alors montré aucun problème majeur.

Puis vint le deuxième quart-temps, et les problèmes avec. Manque de création, mauvaise exécution en attaque, intensité défensive insuffisante : les Français se sont effondrés. Bien mieux organisés, les Serbes les ont écrasé 27 à 9 sur la période, marquée par un run de 16-0, et ils n’ont plus réussi à revenir dans le match.

Les failles des Bleus — face à une équipe pourtant moins avancée dans leur préparation — étaient plus évidentes que jamais. Avec 18 ballons perdus offrant 23 points à leurs adversaires, les problèmes récurrents des dernières compétitions internationales persistent. Le manque d’animation offensive reste tout aussi préoccupant.

Malgré la présence de Victor Wembanyama (14 points et 10 rebonds) et Rudy Gobert, limité à 12 minutes de jeu à cause de ses quatre fautes, les Bleus ont été dominés à l’intérieur. La Serbie, emmenée par Nikola Jokic (20 points), a inscrit 40 points dans la peinture contre seulement 12 pour la France. Même la meilleure arme de Vincent Collet n’a pas suffi à faire la différence face aux vice-champions du monde.

Session : Wembanyama, l'immense arbre qui cache le désert offensif des Bleus

Le talent de Wembanyama et les belles minutes de certains cadres ont parfois sauvé les meubles, mais les adversaires des Bleus ne manqueront pas toujours 11 lancers francs (12/23). Il ne reste que deux matches de préparation au groupe, face au Canada et à l’Australie les 19 et 21 juillet. Deux occasions de se rassurer, bien que réparer des problèmes aussi profonds en si peu de temps semble impossible.

