Fred VanVleet, son hommage superbe pour Stephen Curry

Stephen Curry a, sans le moindre doute, changé le visage de la NBA. Avec ses qualités à longue distance, le meneur de jeu des Golden State Warriors incarne un virage dans l'histoire de la Ligue. Au point d'inspirer plusieurs joueurs, comme Fred VanVleet.

A 27 ans, le meneur des Toronto Raptors a eu un parcours magnifique. Non-drafté, le natif de Rockford a réussi à faire son trou au sein de la franchise canadienne. Avec désormais en poche une bague de champion mais aussi un contrat à 85 millions de dollars.

Et avant de défier les Warriors, VanVleet a rendu un hommage à Curry, en soulignant son impact dans sa carrière.

"Il m'a permis d'être en NBA. Je ne suis pas sûr que ma carrière aurait la même allure si je ne pouvais pas prendre les paniers à trois points que j'ai le droit de prendre. Mais aussi le droit de travailler mon jeu de cette façon.

J'étudie tous les grands et Steph est certainement l'un de ces gars dont j'ai pris beaucoup pour essayer d'améliorer mon jeu. Je dois me préparer à aller sur le terrain et à défendre sur lui. C'est un joueur spécial.

Un gars incroyable et l'un des plus grands de tous les temps, c'est sûr", a ainsi confié Fred VanVleet devant les médias.