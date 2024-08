Free Agency : Les 5 meilleurs joueurs disponibles

Passés les blockbusters trades de Paul George aux Sixers ou de DeMar DeRozan aux Kings, Tyus Jones enfin signé par une franchise ambitieuse, la Free Agency 2024 touche tranquillement à sa fin alors que les J.O. battent leur plein. Pour autant le marché compte encore quelques joueurs à même de rendre de fiers services à plus d'une équipe la saison prochaine. Qu'il s'agisse de spécialistes ou de joueurs encore en développement, nous vous livrons les 10 meilleures opportunités encore disponibles cet été.

Isaac Okoro

Alors que les Cavs viennent de prolonger Jarret Allen, et que les contrats de Donovan Mitchell et Evan Mobley ont été étendus début juillet, Isaac Okoro ne semble pas destiné à rempiler dans l'Ohio. Drafté en 5eme position par Cleveland en 2020, l'ancien d'Auburn a globalement déçu pour ses 4 premières années en NBA, à l'image de ses derniers playoffs. Défenseur solide jugé limité offensivement à son arrivée dans la ligue, le natif d'Atlanta n'a jamais réussi à progresser offensivement pour devenir le 2-way player de top niveau entrevu par le front office des Cavs et nombre d'observateurs à sa sortir de fac. Pour autant Okoro est encore jeune et n'est pas à l'abri de passer un nouveau cap après de réels progrès au shoot (passé de 42,0% à 49,0% d'adresse globale entre 2021 et 2024, et de 29,0% à 39,1% à 3 points sur la même période). Un changement d'air pourrait parfaitement lui permettre d'avancer dans son développement, considérant qu'il aura du mal à le faire aux côtés de porteurs de balle comme Donovan Mitchell ou Darius Garland à Cleveland. Au regard des garanties apportées par le garçon, l'ailier représenterait un pari peu risqué pour une équipe en reconstruction.

Stats 2023-2024 : 9,4 pts à 49,0% dont 39,1% à 3 points, 3,0 rbds et 1,9 asts en 27 minutes de moyenne

Cedi Osman

S'il n'est pas le joueur le plus spectaculaire sur un terrain, Cedi Osman reste un excellent joueur de basket. Malheureusement pour le turc, le lanboratoire géant qu'est devenu la franchise des Spurs la saison passée ne lui a pas permis de montrer son meilleur visage; Osman terminant sa 7ème saison NBA avec ses plus faibles stats depuis son année rookie. Pour autant le talent est bien là et les qualités de l'ancien de l'Anadolu Efes ne sont plus à démontrer. Grand (2m03) et mobile, adroit derrière l'arc (38,9% à 3 points l'an dernier), capable de slasher, l'ancien des Cavs est un fort attaquant capable de créer le danger dans de nombreuses situations. En sortie de banc et dans un rôle de joker offensif, Osman pourrait être le relais idéal des cadres d'une équipe calibrée pour jouer les playoffs.

Stats 2023-2024 : 6,8 pts à 43,2% dont 38,9% à 3 points, 2,5 rbds et 1,7 asts en 18 minutes de moyenne

Lonnie Walker IV

Autre joueur passé par les Spurs à ses débuts, drafté en 18eme position par San Antonio en 2018, Lonnie Walker apparaît comme un joueur capable d'apporter à n'importe quelle équipe dans un rôle de back up point guard. Athlétique, rapide, bondissant (pour les posters, c'est par ici), l'ancien de Miami (NCAA), doté d'une grande confiance en ses capacités, n'a jamais peur de prendre ses responsabilités. Autant de qualités qui lui permettent de constituer une vraie menace offensive en NBA. Hélas, trop limité dans la gestion d'un collectif et trop petit pour évoluer exclusivement au poste 2, Lonnie Walker ne peut prétendre à autre chose qu'un rôle d'energizer en sortie de banc et par séquence, pour toute équipe en mal de scoring sur les lignes arrières. Mais à 25 ans seulement, celui qui tournait à plus de 11 pts de moyenne lors de 3 des 4 dernières saisons n'a peut être pas fini de se développer non plus. Un coup à tenter avant la fin de la Free Agency, de toute évidence.

Stats 2023-2024 : 9,7 pts à 42,3% dont 3,8% à 3 points, 2,2 rbds et 1,3 asts en 17 minutes de moyenne

Evan Fournier

Drafté en 2012 par les Denver Nuggets avec le 20ème pick, Evan Fournier a passé 12 saisons dans la grande ligue, démontrant année après année ses talents de scorer (19,7 points de moyenne en 2020-2021, 13,6 en carrière). Mais au terme de deux années épouvantables, torpillées par les humeurs de Tom Thibodeau (10 matchs disputés seulement en près de deux ans), la cote du français, comme sa confiance, apparait aujourd'hui au plus bas. Une véritable hérésie lorsqu'on se souvient qu'il y a deux ans seulement, le Français alignait plus de 14 points de moyenne dans une bonne équipe de New York, signant au passage le plus grand nombre de paniers primés sur une saison dans l'histoire de la franchise. Pourtant le joueur n'est pas grillé et son regain de forme en Bleu en est la preuve. Evan Fournier a encore deux bonnes saisons dans les jambes pour toute équipe qui sera capable de le responsabiliser un tant soit peu. Slasher compétent, shooteur fiable, l'ancien de Poitiers est par ailleurs du genre à prendre ses responsabilités le moment venu. Dans un strict rôle de shooteur, celui-là même qu'il a embrassé à Big Apple, l'international a de quoi ravir toute franchise en mal de spacing dans sa second unit.

Stats 2023-2024 : 6,9, points à 35,7% dont 25,4% à 3 points, 1,8 rbds et 1,5 asts en 18,1 minutes de moyenne

Talen Horton-Tucker

A 23 ans seulement, Talen Horton-Tucker vient de boucler sa 5ème saison NBA et, mieux encore, de terminer au-delà des 10 points de moyenne pour la 3ème année de rang. Une stat qui en dit long sur les qualités offensives du joueur, mais qui témoigne aussi de sa stagnation à y regarder de plus près. L'ancien d'Iowa State sort en effet de 3 saisons à 10,0, 10,7, et 10,1 points de moyenne, signant en 2023-2024 sa plus faible adresse globale en carrière avec 39,6%. Une dynamique qui ne semble pas décider le Jazz à prolonger le natif de Chicago malgré un talent certain. Car le 46ème choix de la draft 2019 est un attaquant, un vrai. Le type de joueur capable de coups de chaud ou de crises soudaines comme peu de joueurs en sont capables sans être les premières options de leur équipe (10,1 points en 19,8 minutes seulement). Un profil et une capacité à scorer, notamment en drive, qui ne sont pas sans rappeler son coéquipier Jordan Clarkson. Une raison supplémentaire pour Utah de ne pas poursuivre l'aventure avec Horton-Tucker. Cela étant et à l'instar de Lonnie Walker IV un peu plus haut, l'ancien Laker pourrait être un joueur intéressant pour de nombreuses équipes NBA en mal de scoring, en starter comme en sortie de banc. Des qualités qui, couplées à des aptitudes physiques au-dessus de la moyenne (106kg pour 1,93m), permettent toujours de penser que le meilleur reste à venir pour Horton-Tucker.

Stats 2023-2024 : 10,1, points à 39,6% dont 33,0% à 3 points, 2,4 rbds et 3,5 asts en 19,8 minutes de moyenne