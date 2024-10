Une belle reconnaissance pour Gabby Williams ! Grâce à ses performances à l'ASVEL et surtout en équipe de France, la joueuse de 28 ans a remporté le Trophée Alain Gilles (meilleur(e) joueur/joueuse français(e) de la saison). Sur cette édition 2024, elle a ainsi devancé, avec 130 points, Guerschon Yabusele (125 points), Mathias Lessort (114 points) et Victor Wembanyama (114 points), qui était le dernier lauréat.

Essentiellement récompensée grâce à ses Jeux Olympiques de Paris 2024 XXL avec les Bleues, Williams s'est imposée lors de l’élection la plus serrée de l’histoire dans cette catégorie.

"Je n’en reviens pas ! Ce sont de grands joueurs et moi je suis fan. Après la déception de la finale des Jeux Olympiques j’ai vraiment ressenti à quel point nous avons fait vibrer les gens, à quel point ils ont été inspirés.

Aujourd’hui encore on me parle de ce match. Ça me touche. C’était vraiment mon but de rendre fière la France pendant les Jeux Olympiques", a ainsi commenté Gabby Williams pour la FFBB.

Depuis la création de cette récompense en 2015, la vice-championne olympique devient d'ailleurs la troisième joueuse à recevoir cette distinction individuelle. Après Céline Dumerc en 2017 et Laëtitia Guapo en 2022. Un accomplissement de plus pour Gabby Williams.

Gabby Williams MVP de la Supercoupe d’Europe, la star des Bleues continue de rayonner