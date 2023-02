Gary Payton II de retour aux Warriors !

Les Golden State Warriors avaient bien une idée derrière la tête en sacrifiant James Wiseman. A l'exception d'une économie financière, ce mouvement semblait étonnant contre Kevin Knox et 5 choix au second tour de la Draft NBA. Mais en réalité, les Dubs vont faire revenir Gary Payton II !

En effet, l'intégralité de la contrepartie récupérée pour Wiseman va prendre la direction des Portland Trail Blazers, selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Parti l'été dernier pour toucher un joli chèque, 26 millions de dollars sur trois ans, Payton II revient "à la maison" à Golden State.

The Warriors are routing Kevin Knox to the Blazers via multi-team deal with the Pistons, sources tell ESPN. https://t.co/VmxEAWCPNh

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023