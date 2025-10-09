Giannis Antetokoumpo reste loyal… pour l’instant

Giannis Antetokounmpo n’a pas fui les questions épineuses lors du media day des Bucks mercredi. Forcément, au vu des dernières informations sorties dans la presse, la superstar de Milwaukee se devait d’essayer de mettre les choses au point. Ces dernières semaines, ESPN a évoqué son ouverture à un départ, avec notamment un intérêt marqué des New York Knicks pendant l'intersaison.

Face aux journalistes, Giannis a répondu avec franchise, dans son style direct habituel :

« J’ai communiqué avec mes coéquipiers, les gens que je respecte et que j’aime. Au moment où je mets un pied sur le terrain, dans ces installations, où je porte ce maillot, le reste n’a pas d’importance. Je suis concentré sur ce que j’ai devant moi. Maintenant, si dans six ou sept mois je change d’avis, c’est humain aussi. On a le droit de prendre la décision qu’on veut. Mais pour l’instant, je suis totalement investi dans cette équipe, avec ces gars, ce staff et avec moi-même. »

Les Bucks doivent lui montrer qu'ils sont compétitifs

Difficile de faire plus clair sur l’instant… tout en laissant la porte entrouverte. Giannis Antetokounmpo reste fidèle à sa ligne : loyal tant que le projet a du sens, mais conscient que le temps file et que sa carrière mérite d’être rythmée par les victoires.

À Milwaukee de prouver qu’on peut encore lui offrir les moyens de régner sur la ligne. Car si Giannis ne fuit pas les questions, il ne fuira pas non plus une opportunité de titre ailleurs. Ni la possibilité qui s'offrira à lui de demander son trade avant la deadline de février...