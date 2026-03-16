Giannis Antetokounmpo bat un record NBA d’Oscar Robertson

Giannis Antetokounmpo a battu un record historique en NBA en dépassant Oscar Robertson dans une statistique impressionnante.

Nouvelle ligne impressionnante dans la carrière de Giannis Antetokounmpo. La star des Milwaukee Bucks a battu un record historique de la NBA lors de la victoire 134-123 face aux Indiana Pacers.

Avec 31 points, 14 rebonds et 8 passes décisives, le Grec a signé une nouvelle performance dominante… qui lui permet d’entrer un peu plus dans l’histoire de la ligue.

Un record détenu par Oscar Robertson

Grâce à ce match, Antetokounmpo devient le joueur ayant disputé le plus de matches de saison régulière avec au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes décisives.

Il dépasse ainsi la légende Oscar Robertson, qui détenait le record avec 159 rencontres.

Une statistique qui illustre parfaitement la polyvalence exceptionnelle de Giannis, capable d’impacter le jeu dans tous les secteurs.

Une saison impressionnante malgré les blessures

La saison de Giannis a pourtant été perturbée par plusieurs soucis physiques. Le double MVP n’a disputé que 35 matches jusqu’à présent.

Malgré cela, ses chiffres restent impressionnants : 27,8 points, 9,7 rebonds et 5,5 passes décisives de moyenne.

Une domination toujours intacte

Même dans une saison compliquée pour Milwaukee (et ce n’est peut-être pas fini), Antetokounmpo continue d’empiler les performances historiques.

Les Bucks occupent actuellement la 11e place de la conférence Est, avec un bilan de 28 victoires pour 39 défaites, mais leur superstar prouve encore qu’elle reste l’un des joueurs les plus dominants de la NBA.

Giannis Antetokounmpo : à peine revenu, déjà reparti ?