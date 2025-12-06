La mauvaise nouvelle se confirme pour Giannis Antetokounmpo et les Bucks

Les Milwaukee Bucks sont censés faire campagne pour prouver à Giannis Antetokounmpo qu’ils peuvent encore être compétitifs à l’Est. Ils vont avoir notamment l’occasion de montrer ce qu’ils valent sans lui. Et ça commence mal. La franchise du Wisconsin s’est inclinée à domicile contre les Philadelphia Sixers (101-116) la nuit dernière. La sixième défaite sur les sept rencontres manquées par la superstar depuis le début de la saison.

CQFR : SGA et le Thunder beaucoup trop forts, le réveil de Jokic fait mal

Le problème, c’est que le Grec ne va pas revenir de suite. Il est blessé au mollet et son absence a été estimée entre deux et quatre semaines. Doc Rivers préfère que tout le monde se prépare déjà à ce que ce soit l’hypothèse la moins optimiste concernant le retour de son meilleur joueur. Vu la nature de la blessure et les risques potentiels d’une déchirure du tendon d’Achille, le coach prévient déjà que les Bucks ne vont pas précipiter la reprise de la compétition du double-MVP. Quitte à le frustrer davantage.

Giannis Antetokounmpo devrait donc manquer autour d’un bon mois et ça ne s’annonce pas bon pour Milwaukee, qui affiche l’un des pires ratings offensifs de la NBA quand il n’est pas sur le terrain. Kevin Porter Jr, Ryan Rollins et leurs coéquipiers vont avoir la lourde tâche d’essayer de palier du mieux possible au vide laissé par le natif d’Athènes, qui tourne à 29 points, 10 rebonds et 6 passes cette saison.

Selon ESPN, le joueur de 31 ans (aujourd'hui !) va se pencher sur son avenir avec son agent dans les prochaines semaines et pourrait éventuellement demander un transfert. Mais mettre un tel échange en place en cours de saison paraît tout de même assez improbable.