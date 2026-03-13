Le constat froid et dur de Giannis Antetokounmpo sur la saison des Bucks

Si jamais Giannis Antetokounmpo venait à quitter les Milwaukee Bucks lors de la prochaine intersaison, ses derniers moments avec la franchise du Wisconsin promettent d’être bien tristes. Parce que son équipe ne met vraiment plus un pied devant l’autre sur cette fin de saison. Ils ne sont même plus réellement en course pour le play-in (sans être mathématiquement éliminés) alors que le Grec est pourtant revenu à la compétition.

« C’est dur pour moi », avoue l’ancien MVP. « Je ne sais pas comment l’équipe se sent mais, personnellement, c’est une saison très difficile. Je pense que cela fait des années que l’on n’a pas galéré autant. Va-t-on faire le play-in ? Les playoffs ? Comment vas-t-on seulement se qualifier pour le play-in ? Ce sont des pensées qui nous rentrent dans la tête et cela faisait longtemps que l’on avait pas vécu ça. (…) Je veux continuer à essayer de trouver des solutions. Je continue de regarder des vidéos, de m’entraîner, de faire confiance à mes coéquipiers. Je m’en fiche que ce soit moche quand on joue, que l’on mette 20 paniers à trois-points ou 80 points dans la raquette. Il faut trouver une manière de gagner. »

C’est tout à son honneur mais Giannis Antetokounmpo va aussi devoir se rendre à l’évidence. Cette formation des Bucks est tout simplement trop limitée sur le papier. Elle n’est pas en mesure de se montrer compétitive au sein de la Conférence Est. C’est aussi simple que ça. Le talent manque derrière la superstar et ce groupe semble aussi avoir perdu son âme en cours de route. Doc Rivers pourrait prendre sa retraite à l’issue de la saison et la fin paraît inéluctable entre le « Greek Freak » et sa franchise.

Giannis Antetokounmpo très dur avec lui-même après la défaite