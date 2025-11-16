Giannis Antetokounmpo, sa classe pour stopper un drama inutile

Face au refus d'un arbitre de laisser la balle du match pour le rookie des Lakers Adou Thiero, Giannis Antetokounmpo est intervenu.

Giannis Antetokounmpo a fait parler sa classe. Après la défaite face aux Los Angeles Lakers (95-119) cette nuit, la superstar des Milwaukee Bucks est intervenue pour mettre un terme à une histoire inutile sur le parquet.

Pour fêter les premiers points en carrière du rookie Adou Thiero, les Californiens ont récupéré un ballon afin de lui offrir. Sauf que de son côté, l'arbitre en chef, Pat Fraher, a repris la balle à Jarred Vanderbilt afin de la remettre à une intendante des Bucks.

Alors que les Lakers commençaient à s'agacer de la situation, le Grec a remarqué la situation et l'a réglé : il a pris le ballon pour le donner à Luka Doncic.

"Cela démontre une grande classe de sa part", a apprécié Austin Reaves face à la presse.

"Au début, je n'avais pas compris que toute cette agitation était pour moi. Mais je suis vraiment reconnaissant envers l'équipe. Je pense que cela montre à quel point nous sommes liés et à quel point nous voulons que chacun réussisse", a savouré Thiero.

Même si l'histoire a bien terminé grâce à Giannis Antetokounmpo, elle pourrait tout de même avoir des conséquences. Pendant cette "altercation", l'arbitre a menacé Vanderbilt d'une procédure disciplinaire...

Giannis is a REAL ONE 💯 The Lakers wanted the game ball for Adou Thiero, who scored his first NBA points, but the refs were not allowing it. Giannis stepped in and secured it for the young fella ❤️ pic.twitter.com/2ABmAjwEc3 — Lakers All Day Everyday (@LADEig) November 16, 2025

🎙️ Quel trade pour Anthony Davis ? Les intérieurs sont-ils tous débiles ?