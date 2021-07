Giannis Antetokounmpo rejoint Shaq, peut-il égaler Jordan ?

Giannis Antetokounmpo est déchaîné. Et personne ne peut l’arrêter aux Phoenix Suns. Le Grec est tellement long, tellement puissant, qu’il prend le dessus sur tous ses adversaires depuis deux rencontres. Ça n’a pas payé lors du Game 2, où ses 42 points n’ont pas suffit à éviter la défaite, mais les Milwaukee Bucks se sont finalement rattraper en remportant le Game 3 sous l’impulsion de ses 41 points.

En plus de sa performance au scoring, il a aussi ajouté 13 rebonds et 6 passes. Il devient ainsi le deuxième joueur de l’Histoire à compiler plus de 40 points et 10 rebonds sur deux matches consécutifs en finales NBA. Il rejoint Shaquille O’Neal. C’est d’ailleurs assez intéressant parce que le Giannis Antetokounmpo actuel a des petits airs du Shaq… version Orlando Magic, au début de sa carrière. Et ça fait un moment qu’on demande à ce qu’il soit utilisé de la sorte !

🔥 Giannis TAKES OVER in Game 3! 🔥 41 PTS

13 REB

14-23 FGM

13-17 FTM@Giannis_An34 joins @SHAQ as the only players in #NBAFinals history with back-to-back 40+ point, 10+ rebound games, as the Bucks win Game 3! #ThatsGame Game 4: Wed, 9 PM ET, ABC pic.twitter.com/lIazIIZbAo — NBA (@NBA) July 12, 2021

Avec ses cartons, le « Greek Freak » est lancé sur les traces d’une autre légende. La plus grande des légendes même. Il peut espérer faire aussi bien que Michael Jordan, qui avait enchaîné 4 matches de suite à 40 points ou plus lors des finales 1993 contre… les Phoenix Suns.

« Je ne suis pas Michael Jordan », prévient déjà l’intéressé.

Non, bien sûr qu’il ne l’est pas. Mais ses performances actuelles le hissent parmi les plus grandes légendes la ligue. Il ne manque plus qu’une bague après un comeback héroïque pour valider ça.

Giannis frappe très fort, Milwaukee n’est pas du tout mort !