Et maintenant Goran Dragic va venir renforcer les Bucks

Même avec 16 victoires de suite et une première place à l’Est ainsi que le meilleur bilan en NBA, les Milwaukee Bucks continuent de peaufiner l’effectif pour maximiser leurs chances de retrouver le trône de la ligue deux ans après leur sacre en 2021. Selon Adrian Wojnarowski, la franchise du Wisconsin est dans une bonne position pour signer Goran Dragic. Le vétéran de 36 ans, coupé par les Chicago Bulls, va rencontrer les dirigeants ce vendredi.

Ce serait évidemment une recrue à la marge. Le Slovène n’est que l’ombre de lui-même depuis son départ du Miami Heat trois ans en arrière. Il compilait 6,4 points et 2,7 passes à 42% aux tirs et 35% à trois-points en 15 minutes lors des 51 matches disputés dans l’Illinois. Ses cannes ne sont plus les mêmes, son rendement non plus.

Mais Goran Dragic reste un joueur expérimenté capable d’hausser (un petit peu) son niveau de jeu, surtout en jouant pour une équipe ambitieuse. C’est pour lui l’opportunité d’aller dénicher sa première bague. Il va reprendre le rôle mineur de George Hill et il ne devrait pas jouer plus de 10 minutes par match, si seulement il intègre vraiment la rotation de Mike Budenholzer.

Les Bucks ont ajouté plusieurs joueurs dans la dernière ligne droite de la saison. Jae Crowder via un transfert, Meyers Leonard en contrat d’intérimaire (il vient d’être prolongé pour dix jours) et maintenant Dragic. Le roster est décidément très profond.