« Bam qui bat le record de Kobe, ce n’est pas bon pour la NBA »

Quand Devin Booker a mis ses 70 pions, certains ont pointé du doigt le fait que les Phoenix Suns ont perdu le match et ont tout fait pour aider leur superstar à claquer le plus de points possible. Quand Luka Doncic en a planté 73, certains ont souligné la défense catastrophique des Atlanta Hawks, au point même de relancer les débats sur le niveau global de la NBA de ce côté du parquet. Alors quand Bam Adebayo a atteint le score irréel de 83 points… on a eu le droit à plein de réactions négatives différentes.

Il y a ceux qui ont rappelé que les Washington Wizards faisaient vraiment tâches sur cette fin de saison. Ils ne sont pas les seuls. Les Indiana Pacers, les Brooklyn Nets, les Sacramento Kings ou le Utah Jazz, pour ne citer qu’eux, sont lancés dans une vaste opération tanking et pourraient tous prendre des gros cartons sur la tête chaque soir. Il y a aussi ceux qui ont carrément regretté que le pivot du Miami Heat efface des tablettes une légende comme Kobe Bryant, en s’empressant d’ailleurs de rappeler que le match historique du Black Mamba avait « plus de valeur », si seulement ça veut vraiment dire quelque chose. Un journaliste de The Athletic est même allé jusqu’à écrire un article en argumentant que le fait qu’Adebayo aurait s’arrêter à 81 pour ne pas dépasser l’icône des Los Angeles Lakers. Et puis quoi encore ? Ah bah, tiens, si, il y a aussi l’avis de Gordon Hayward.

« Ce n’est pas un scoreur, n’est-ce pas ? Dont le fait que lui batte le record de Kobe… je ne pense pas que ce soit bon pour la NBA. Ça ne fait que renforcer l’idée que les matches ressemblent à des pick-up games. Il a pris 43 lancers et 22 trois-points alors que ce n’est pas son jeu. Et les Wizards… avec toutes ces équipes qui tankent, ça donne le sentiment que tout ceci n’est pas légitime », explique l’ancien All-Star.

Critique tout de même ironique venant d’un type dont le record en carrière est 44 points et dont la moyenne est finalement inférieur à celle de Bam Adebayo, qui n’est effectivement pas un scoreur. Et alors ? Bien sûr que ses 83 points sont d’abord le reflet d’une époque. Le basket du « pace and space. » Plus de rythme, plus d’espaces. Ce n’est même pas que les équipes défendent foncièrement moins bien (c’est un autre débat) mais c’est aussi que c’est beaucoup plus difficile de le faire. Les lancers, l’adversité… ça explique en partie le nombre de points inscrits au total, évidemment. Mais de là à remettre en cause sa légitimité, non, c’est trop. C’est une performance surréaliste et, même si d’autres finiront par faire mieux, le coup de chaud d’Adebayo (31 points dans le premier QT, faut-il le rappeler ?), restera légendaire.

Sinon, pour Gordon Hayward, relire le réaction de Bam et d’Erik Spoelstra aux critiques.