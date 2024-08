Après le sacre de la Team USA face à la France (98-87), le tournoi masculin a livré son dénouement aux Jeux Olympiques de Paris 2024. LeBron James, même victime d'un gros poster de Guerschon Yabusele, a donc été choisi comme MVP de la compétition.

Egalement présent dans le meilleur 5 des JO, le King a été accompagné par Stephen Curry, Denis Schröder, Nikola Jokic et Victor Wembanyama. Par la suite, la FIBA a également continué à distribuer les récompenses.

Dans le second 5 des JO, on retrouve notamment le Canadien Shai Gilgeous-Alexander et l'Allemand Franz Wagner. Mais aussi le Serbe Bogdan Bogdanovic et le Français Yabusele ! Une belle reconnaissance pour l'intérieur du Real Madrid, auteur d'une phase finale éblouissante.

Pour le meilleur défenseur du tournoi, le Serbe Aleksa Avramovic a eu les honneurs de la FIBA. Enfin, malgré la défaite en finale, le sélectionneur tricolore Vincent Collet a été considéré comme le meilleur coach de la compétition.

Critiqué après la phase de groupes poussive des Bleus, le technicien français a su prendre des choix forts. Avec un changement total de dynamique. Des décisions payantes pour relancer son équipe sur cette phase finale. Malgré la médaille d'or des Américains, l'impact de Steve Kerr a été jugé moins important.

