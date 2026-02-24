Guerschon Yabusele envoie un message fort aux Knicks

Guerschon Yabusele a adressé un message fort à ses anciens coéquipiers des Knicks. Relancé chez les Bulls, il garde ses « frères » dans le cœur.

La page new-yorkaise est tournée pour Guerschon Yabusele, mais visiblement pas les liens humains. Transféré par les New York Knicks vers les Chicago Bulls à la trade deadline, l’intérieur français a retrouvé ses anciens coéquipiers lors de la première confrontation entre les deux équipes hier. Et il n’a pas manqué de le faire savoir.

Sur les réseaux sociaux, Yabusele a partagé une vidéo de ses retrouvailles avec plusieurs joueurs du vestiaire new-yorkais, accompagnée d’un message simple mais lourd de sens : « mes frères ». Une déclaration brève, mais révélatrice de l’attachement qu’il conserve à un groupe dont il ne faisait pourtant plus vraiment partie sportivement ces dernières semaines.

Car la fin d’aventure aux Knicks avait pris une tournure compliquée. Le staff avait progressivement réduit son rôle, au point qu’il ne faisait quasiment plus partie de la rotation. La confiance du coach s’était érodée et les minutes s’étaient envolées. Dans un contexte où New York vise le haut de la Conférence Est, la hiérarchie s’est durcie et Yabusele en a fait les frais.

Le trade vers Chicago a totalement rebattu les cartes. Depuis son arrivée chez les Bulls, le Français a retrouvé du temps de jeu, un rôle clair… et même une place de titulaire. Il enchaîne les matches à plus de 25 minutes, avec des responsabilités offensives plus affirmées. Cette nouvelle dynamique lui permet de retrouver rythme et impact, deux éléments qui lui manquaient cruellement à New York. Il tourne à 10,6 points, 6,3 rebonds et 2,3 passes de moyenne, avec une adresse solide, notamment derrière l’arc.

Malgré ce rebond sportif évident, Yabusele n’a jamais laissé transparaître la moindre amertume publique envers son ancienne équipe. Au contraire. Son message « mes frères » montre qu’il distingue parfaitement la dimension business du lien humain. Le transfert était nécessaire pour relancer sa saison, mais il ne gomme pas les affinités construites au quotidien dans un vestiaire NBA notamment avec les joueurs présents sur la vidéo : Mohamed Diawara, Ariel Hukporti, Jordan Clarkson, Josh Hart, Mikal Bridges et l'assistant coach Rick Brunson.

Ce contraste est frappant entre ses deux franchises. D’un côté, un joueur qui ne jouait plus ou presque chez les Knicks. De l’autre, un titulaire en pleine relance à Chicago. Le changement d’environnement semble lui avoir redonné confiance et liberté. À New York, il était sorti du radar. À Chicago, il retrouve un rôle qui correspond davantage à son profil physique et polyvalent.

