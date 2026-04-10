Guerschon Yabusele sort sur blessure en plein match… inquiétude côté Bulls

Touché à l’épaule en plein match, Guerschon Yabusele a dû quitter ses coéquipiers… et son état inquiète en cette fin de saison.

La fin de saison des Chicago Bulls continue de s’assombrir. Déjà éliminée de la course aux playoffs, la franchise de l’Illinois a perdu Guerschon Yabusele en cours de match face aux Washington Wizards, touché à l’épaule gauche.

L’intérieur français a dû quitter ses coéquipiers prématurément après seulement 16 minutes passées sur le parquet. Avant de sortir, il avait compilé 5 points et 5 passes, poursuivant dans un rôle actif au sein de la rotation de Chicago.

Pour l’instant, la gravité de la blessure n’a pas été précisée, mais cette nouvelle alerte s’inscrit dans une saison déjà largement plombée par les pépins physiques côté Bulls.

Une fin de saison sans enjeu… mais pas sans casse

Avec un bilan de 30 victoires pour 49 défaites, Chicago vit une nouvelle campagne décevante, marquée par une quatrième absence consécutive en playoffs, play-in inclus.

Dans ce contexte, chaque blessure devient un signal inquiétant, même en fin de saison. D’autant que Yabusele s’était progressivement installé dans l’effectif depuis son arrivée en février en provenance des New York Knicks.

Sur ses 25 matches disputés avec Chicago, l’ancien des Boston Celtics tourne à plus de 10 points et près de 6 rebonds de moyenne, apportant de la densité et de la polyvalence dans la raquette.

Après un passage discret à New York, son rôle avait clairement pris de l’ampleur chez les Bulls.

Reste désormais à savoir la gravité de cette blessure à l’épaule et si elle pourrait mettre en péril ses prochaines échéances tant sportives que contractuelles...

Guerschon Yabusele envoie un message fort aux Knicks