Après le Game 2, Kenny Atkinson a assumé la mauvaise performance de James Harden, pourtant très discret face aux Pistons.

Battus 107-97 lors du Game 2 face aux Detroit Pistons, les Cleveland Cavaliers se retrouvent déjà en difficulté dans cette demi-finale de conférence. Et après la rencontre, Kenny Atkinson a choisi de protéger son joueur majeur, James Harden, incapable de peser sur la rencontre.

Le coach de Cleveland a ainsi endossé la responsabilité de la prestation très décevante du meneur, limité à 10 points, avec plus de pertes de balle (4) que de paniers inscrits (3).

« C’est de ma faute », a expliqué Atkinson en conférence de presse. « L’idée en deuxième mi-temps était d’accélérer le rythme, de jouer plus vite. Il a fait du bon travail pour lâcher la balle. Mais notre attaque doit faire en sorte que quand Donovan et lui lâchent la balle, celle-ci finisse par leur revenir après. J’ai le sentiment que ça n’a pas été le cas.

On ne peut pas avoir un Hall-of-Famer qui ne prend que deux tirs en deuxième mi-temps. C’est de ma faute. »

Au-delà du discours de son entraîneur, la production d’Harden interpelle. L’ancien MVP n’a tenté que trois tirs après la pause, dont un seul dans le dernier quart-temps, dans un match pourtant crucial pour éviter un retard de 0-2.

Aux côtés de Donovan Mitchell, censé porter l’attaque des Cavs, Harden n’a jamais réellement pesé sur la rencontre, laissant Cleveland sans solution offensive dans les moments importants.

Cette performance s’inscrit dans une tendance plus large pour Harden en playoffs. Depuis le début de la série, ses difficultés sont visibles, entre pertes de balle, maladresse et manque d’agressivité.

Sur ce Game 2, il cumule quatre turnovers et une adresse en berne (3 sur 13), après déjà une prestation compliquée lors du match précédent.

Au total, il tourne à 5,2 ballons perdus depuis le début des playoffs. Il a cumulé plus de turnovers que de tirs marqués dans 4 des 9 matches de postseason disputés cette année.

James Harden turnovers vs field goals made in the playoffs so far 🏀 3 FG | 4 TO

6 FG | 7 TO

3 FG | 2 TO

5 FG | 4 TO

7 FG | 6 TO

6 FG | 7 TO

5 FG | 8 TO

9 FG | 5 TO

8 FG | 4 TO pic.twitter.com/0ughhLQISA — DraftKings (@DraftKings) May 8, 2026

Menés 0-2 avant de retrouver leur salle, les Cavaliers n’ont désormais plus beaucoup de marge d’erreur. Le discours protecteur de Kenny Atkinson souligne la volonté de maintenir la confiance autour de son joueur, mais la réponse devra venir du terrain.

Pour espérer renverser la série, Cleveland aura besoin d’un tout autre impact de James Harden, bien plus que d’un simple ajustement tactique.

James Harden, la tragédie statistique continue