James Harden, la tragédie statistique continue

Ces playoffs NBA 2026 continuent d'être un petit calvaire pour James Harden. Arrivé pour faire passer un cap aux Cleveland Cavaliers avant la deadline, l'ancien MVP a fait des premiers mois de très bonne facture en saison régulière, avant de plonger totalement - et comme trop souvent dans sa carrière - une fois la post-saison venue.

Après un premier tour ultra-poussif gagné en 7 matches face aux modestes Raptors, les Cavs sont menés 2-0 par Detroit avant que la série ne prenne la direction de l'Ohio. Et sur chacune de ces deux premières rencontres, James Harden n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Il n'est pas le seul, bien sûr, Evan Mobley et même Donovan Mitchell ne doivent pas constamment passer à travers les gouttes, mais le "Bearded One" vit une campagne symptomatique.

Après avoir shooté à 6/15 (1/7 à 3 pts) lors du game 1, Harden a rechuté drastiquement dans le game 2, avec un vilain 3/13 (10 pts) et un constat terrible : il a encore perdu plus de ballons (4) qu'il n'a marqué de paniers. Même à 37 ans, c'est indigne de l'un des meilleurs attaquants de tous les temps. Personne ne lui demande de tourner à 30 pts de moyenne, mais au moins de retrouver le playmaking et la justesse qu'il a souvent affichés entre février et avril.

Les Pistons implacables, Harden passe à côté

Ce game 2 était le 182e de sa carrière en playoffs et, malheureusement, le 46e où il a perdu plus de ballons qu'il n'a marqué de paniers, soit presque 25% des rencontres qu'il a disputées. Difficile, après ça, de se défaire de l'étiquette de joueur pas taillé pour les playoffs.

On a encore trop vu de séquences remplies de passes nonchalantes ou de langage corporel qui transpirait tour à tour la paresse ou, plus inquiétant, l'incapacité physique à matcher le niveau d'intensité de ce match. Udonis Haslem, qui était consultant en plateau pour Amazon Prime sur cette partie, a tiré à boulets rouges sur son ancien adversaire.

« Il y a cinq joueurs dans l’histoire de la NBA qui ont disputé les playoffs au moins 17 fois de suite : Stockton, Malone, Jason Kidd, Tony Parker et James Harden. Mais pourquoi diable est-ce que tu perds autant de ballons ? Tu as déjà joué les playoffs, tu sais ce que c’est, tu sais comment ça se passe. Alors pourquoi tu perds autant de ballons ?

Ce sont des blessures que tu t’infliges tout seul. Des passes à une main… Des trucs pour lesquels je sortirais mon fils du terrain si je le coachais et qu’il balançait des passes comme ça. Comment tu peux encore faire ce genre de passes et ce genre d’actions au deuxième tour des playoffs ? Je ne comprends pas. »

Il reste deux matches à domicile aux Cavs et à James Harden pour retrouver un rayonnement et redonner confiance à ceux qui croyaient en eux après leur très bonne deuxième partie de saison.