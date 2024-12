🎙️ Hoop Culture Vol.56 : KD, LeBron, Doc Rivers… menteurs, menteurs

Cette semaine dans Hoop Culture, Théo et Pierre-Armand se concentrent sur les menteurs. LeBron James, Kevin Durant, Doc Rivers et tous ceux mentionnés ici sont des experts de la flute et du pipeau.

Parce que la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain, retrouvez chaque semaine Pierre-Armand Samama et Théophile Haumesser pour parler de tout ce qui fait vibrer le monde du basket en dehors du parquet.

Hoop Culture sur YouTube

On en parle dans Hoop Culture

LeBron James "capping"

Doc Rivers

Smino "Maybe In Heaven"

Roc Marciano & The Alchemist "Chopstick"

Miroslav Sasek "This Is New York"

S.H. Fernando Jr "The Chronicles of DOOM"

🎙️ Hoop Culture Vol.55 : Les 20 ans de Malice At The Palace