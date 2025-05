Pour des raisons financières, la NBA et ses diffuseurs aurait sans doute aimé d'autres affiches pour le dernier carré de ces playoffs, avec un ou deux usual suspects. Mais pour les fans, quel régal de savoir que la franchise qui sera sacrée championne dans quelques semaines sera tout sauf habituée au succès !

Oklahoma City, qui vient de battre Denver, n'a jamais remporté de titre et a été une fois en Finales (en 2012) depuis le déménagement depuis Seattle.

Minnesota a longtemps été frappé du sceau de la lose et tous les titres glanés par Minneapolis l'ont été il y a très longtemps, lorsque les Lakers représentaient la ville de Minneapolis et les Twin Cities.

Indiana, bien que terreau du basket aux Etats-Unis, a été une seule fois en Finales (en 2000 contre les Lakers) et n'a pas non plus eu la joie de faire vivre aux Hoosiers l'ivresse d'un titre.

Enfin, New York a remporté deux fois le titre, mais le dernier remonte à... 1973, soit 52 ans. Il ne reste déjà plus tant de gens que cela qui ont vécu le titre de l'intérieur et sont capables d'en parler avec précision. Les fans actuels des Knicks ont vécu tellement de désillusions ces dernières décennies, qu'ils ont presque le sentiment d'avoir eux aussi un palmarès vierge. Leur dernière participations aux Finales NBA date de 1999, avec une défaite contre les Spurs.

OKC écrase Denver, on connaît les finales de conférence

Sur le plan individuel, seuls 6 joueurs présents dans l'un des quatre effectifs ont déjà remporté une bague de champion NBA : Pascal Siakam et OG Anunoby en 2019 avec Toronto, Alex Caruso en 2020 avec les Lakers, Donte DiVincenzo et PJ Tucker en 2021 avec Milwaukee, et Thomas Bryant en 2023 avec Denver.

Quoi qu'il advienne, il y aura un coup de frais indéniable sur la NBA à la fin de ces playoffs !