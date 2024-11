Invaincus, Kenny Atkinson et les Cavs marquent l’histoire

9 victoires en 9 matchs. Tel est le bilan de Cleveland après sa victoire contre New Orleans mercredi. Un nouveau succès qui permet aux Cavs d'être la dernière équipe encore invaincue en NBA avec la défaite d'OKC contre Denver. Un départ en boulet de canon pour le champion NBA 2016 qui réalise tout simplement la meilleure entame de son histoire. Le tout sous la houlette d'un nouvel entraîneur : Kenny Atkinson.

L'ancien technicien des Nets et ex-assistant de Steve Kerr à Golden State pendant 3 ans n'a pas tardé à faire montre de ses talents de coaching. Au point d'entrer, déjà, dans les livres d'histoire de la grande ligue en devenant le premier entraîneur à remporter ses 9 premiers matchs à la tête d'une nouvelle équipe. Une réussite et un honneur que le médaillé d'argent avec les Bleus aux jeux de Paris, dans des propos relayés par Associated Press, ne pouvait s'empêcher de savourer avec ses joueurs à l'issue de la rencontre. "La saison est si longue, et c'est tellement dur de gagner dans cette ligue. Donc quand vous vivez des moments comme celui-là, il faut les célébrer."

Kenny Atkinson has just become the first coach in @NBA history to start 9-0 in his first year with a new team! #LetEmKnow pic.twitter.com/GX7RfnGyQW

— Cleveland Cavaliers (@cavs) November 7, 2024