Pour ses premiers Jeux Olympiques, à Paris cet été, Isaïa Cordinier s’est montré plus qu’à la hauteur. L’arrière de l’équipe de France, l’une des grandes révélations de la compétition, a réalisé une campagne exceptionnelle qui lui a valu une reconnaissance mondiale.

« Il est encore trop tôt pour réaliser ce qui s’est réellement passé », a-t-il témoigné au media day de la Virtus Bologne, selon les propos rapportés par EuroHoops. « Je me suis simplement concentré sur la victoire : c’est tout ce qui compte, pour moi et pour mes coéquipiers. La concentration que nous avions, l’alchimie et la confiance que nous nous sommes mutuellement accordée ont abouti à ce résultat. »