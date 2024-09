Ja Morant et Derrick Rose, Joakim Noah voit des similitudes

A l'approche de la saison 2024-2025, Ja Morant se retrouve particulièrement attendu. Après ses déboires extra-sportifs, le meneur des Memphis Grizzlies a connu un dernier exercice gâché avec une sérieuse blessure à l'épaule dès janvier.

Pour autant, le jeune talent a seulement 25 ans et dispose bien évidemment d'une grande marge de progression. Surtout, avant ces dernières années mouvementés, il était considéré comme l'un des joueurs les plus spectaculaires de la Ligue.

De son côté, Joakim Noah voit même du "Derrick Rose" en Morant.

"Si Morant me donne l'impression de revoir D-Rose. Je crois que oui. Je vois pourquoi on dit ça. Et je vois de nombreuses similitudes. Ce sont assurément deux gars très appréciés du public. C'est donc vraiment cool.

Je vois des similitudes au niveau de leur explosivité. Physiquement, je pense tout de même que D-Rose était un peu plus explosif. Il y a des différences aussi", a noté le Français pour Scoop B.

Sans atteindre le niveau phénoménal de D-Rose à ses débuts aux Chicago Bulls, Ja Morant s'inscrit effectivement dans la même lignée. Par contre, son jeu semble moins à risque et donc plus susceptible de durer dans le temps.

A lui tout de même de reprendre le fil de sa carrière.

