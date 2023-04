Ja Morant, encore des doutes sur son retour…

Les Memphis Grizzlies ont égalisé au premier tour des Playoffs face aux Los Angeles Lakers (1-1) en remportant le Game 2 (103-93). Un succès acquis sans Ja Morant, finalement forfait à cause de sa blessure à la main.

Avec Tyus Jones propulsé titulaire, la franchise du Tennessee a trouvé les solutions pour l'emporter. Par contre, dans la perspective du Game 3 à Los Angeles, il y a encore des doutes sur la capacité de Morant à tenir sa place.

"Il se bat encore avec quelques douleurs et une gêne. C'était juste une décision collective. Nous avons tous décidé, évidemment, c'est un guerrier, il veut être sur le terrain et ferait n'importe quoi pour être sur le parquet, mais nous avons juste senti, par rapport à tous les résultats des tests, qu'il devait laisser ce match.

Avec quelques jours de plus entre les deux rencontres, nous espérons, grâce à ses récents progrès, qu'il sera de retour le plus tôt possible. Son retour ? Je ne peux pas garantir quand ce sera le cas. Mais j'espère qu'au cours des deux prochains jours, il y aura une amélioration plus significative", a confié le coach Taylor Jenkins face à la presse.