Ja Morant, les Grizzlies toujours flous sur son retour

Quelle date pour le retour de Ja Morant ? Après le récent dérapage du meneur, les Memphis Grizzlies ont décidé de le sanctionner. Absent pour une durée indéterminée, le talent de 23 ans a été initialement écarté pour deux matches, avec désormais l'ajout d'au moins quatre rencontres supplémentaires.

Alors que la police du Colorado a terminé son enquête, les conditions d'un retour de Morant sur les parquets restent très floues. Les dirigeants de Memphis se trouvent-ils dans l'attente d'une éventuelle sanction de la NBA ?

De son côté, le coach des Grizzlies Taylor Jenkins a entretenu le mystère à ce sujet.

"Je ne peux pas partager les détails. Il y a bien évidemment des étapes à réaliser personnellement et professionnellement alors qu'il doit gérer des choses sur le plan personnel pour aller mieux. Puis il y a aussi les attentes de l'équipe.

Il va devoir clarifier des choses pour connaître les attentes à son retour. Encore une fois, il est absent pour au moins les 4 prochains matches. Je sais que tout le monde veut savoir. C'est un sujet brulant, mais il prend son temps.

Il doit prendre ses responsabilités pour aller mieux, il s'agit d'un facteur important. Et il a aussi des responsabilités envers l'équipe. Il est totalement impliqué et a communiqué avec le groupe. On doit avoir un dialogue pour améliorer la situation", a répondu Taylor Jenkins.