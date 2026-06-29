Ja Morant, le chaînon manquant du Heat ?

L'arrivée de Giannis Antetokounmpo a changé les ambitions du Heat, mais elle n'a pas résolu tous les problèmes de l'effectif floridien. Miami cherche toujours à renforcer son backcourt et, si plusieurs vétérans circulent dans les rumeurs, un autre nom pourrait rapidement revenir au premier plan : celui de Ja Morant.

Selon plusieurs sources proches de la ligue, le Heat s'était renseigné sur le meneur des Grizzlies avant de boucler le dossier Giannis Antetokounmpo. Cette piste s'était ensuite refroidie, mais les mêmes sources estiment désormais que Ja Morant devrait être échangé au cours de la semaine. Rien n'indique que Miami soit aujourd'hui en pole position, mais difficile de ne pas imaginer la franchise de Floride surveiller attentivement l'évolution du dossier.

Recherche meneur désespérément

Les besoins du Heat restent évidents. Malgré l'arrivée de Giannis, l'équipe manque toujours d'un véritable créateur capable de mettre constamment la défense adverse sous pression. Les rumeurs évoquent des profils comme Mike Conley ou Tim Hardaway Jr., deux joueurs d'expérience qui pourraient apporter de la stabilité. Mais aucun des deux n'offre le plafond de Ja Morant, capable à lui seul de transformer l'identité offensive d'une équipe.

Sur le papier, l'association entre Morant et Antetokounmpo aurait d'ailleurs de quoi faire saliver. L'un est probablement l'un des meilleurs joueurs de transition de la NBA lorsqu'il est lancé, l'autre demeure l'une des forces les plus dévastatrices près du cercle. Les prises à deux sur Giannis libéreraient des espaces immenses pour Morant, tandis que la vitesse d'exécution du meneur offrirait au Grec de nombreuses situations de jeu rapide. Avec Bam Adebayo comme troisième pièce maîtresse, Erik Spoelstra disposerait d'un trio capable d'étouffer les défenses par son agressivité permanente.

Un spacing catastrophique ?

Évidemment, un tel scénario soulèverait aussi plusieurs questions. Le spacing resterait perfectible avec trois joueurs dont le tir extérieur n'est pas la principale qualité, et le coût d'un échange pour récupérer Morant serait sans doute élevé (quoi que sa valeur sur le marche a beaucoup baissé). Miami ne dispose pas d'une énorme marge de manœuvre financière et devrait probablement sacrifier quelques actifs importants pour convaincre Memphis.

Reste que les alternatives actuellement citées donnent une idée des priorités du Heat. Mike Conley apporterait son expérience et sa gestion du jeu (mais sur 10/12 minutes). Tim Hardaway Jr. offrirait davantage de tir extérieur et de profondeur sur les lignes arrière (mais sans garanti de régularité). Des solutions intéressantes, mais qui n'ont évidemment pas le potentiel de bouleverser la hiérarchie de la conférence Est comme pourrait le faire Ja Morant.

Si les Grizzlies décident effectivement de tourner la page dans les prochains jours, le marché pourrait connaître un nouveau rebondissement intéressant. Et même si Miami n'apparaît pas comme le favori du dossier aujourd'hui, difficile de trouver un joueur répondant aussi parfaitement aux besoins du Heat que le meneur de Memphis.

Le duo Zion-Morant n'a jamais été aussi proche de se faire