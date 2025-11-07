Ja Morant : les Rockets préfèrent attendre

Les Rockets préfèrent patienter avant de se positionner sur le dossier Ja Morant, malgré les rumeurs de trade persistantes.

Alors que les rumeurs autour d’un possible départ de Ja Morant continuent d’enfler, les Houston Rockets ne comptent pas se précipiter. Selon Jake Fischer de The Stein Line, la franchise texane préfère attendre avant d’envisager un mouvement d’ampleur.

L’intérêt supposé des Rockets n’a rien d’illogique : depuis la blessure au genou de Fred VanVleet, out pour la saison, Houston cherche un moyen de renforcer sa ligne arrière. Plusieurs dirigeants à travers la ligue voient la franchise comme une destination plausible pour Morant, dont la situation à Memphis semble de plus en plus instable après sa récente suspension et des déclarations ambiguës sur son manque de joie de jouer.

Mais selon Fischer, le management texan adopte une stratégie d’observation. Houston souhaiterait attendre encore plusieurs semaines afin de juger la compétitivité de son effectif actuel avant de se lancer dans un éventuel échange.

Malgré son talent indéniable, Ja Morant traîne une réputation compliquée depuis ses incidents extra-sportifs et ses suspensions successives. Sportivement, son début de saison reste mitigé : il tourne à 20,0 points par match à 38,3 % de réussite, mais seulement 14 % à trois-points, un chiffre inquiétant pour un meneur censé dynamiser une attaque.

Les Rockets, qui misent sur un projet jeune autour de Jalen Green, Alperen Sengun et Amen Thompson, veulent éviter un pari risqué trop tôt dans la saison. La direction entend d’abord voir comment ce noyau se comporte sans VanVleet avant de trancher.

Reste à savoir si, d’ici là, le marché autour de Ja Morant s’ouvrira davantage… ou si Memphis décidera de le retenir malgré les tensions internes.