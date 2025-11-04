Les tensions entre Ja Morant et les Memphis Grizzlies semblent atteindre un nouveau palier. De retour après une suspension d’un match pour « comportement préjudiciable à l’équipe », la star a livré une interview déroutante, marquée par des réponses sèches et un aveu qui interroge : il ne prend plus plaisir à jouer au basket actuellement.

« Non », « On verra »

Interrogé lundi soir après la défaite face à Detroit (106–114), Morant a été direct. Et court. Très court.

À la question de savoir s’il ressentait toujours la même joie de jouer, il a simplement répondu : « Non. »

Et lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il pensait pouvoir la retrouver, il a ajouté : « On verra. »

Une déclaration lourde de sens, alors que le meneur semblait encore affecté par sa suspension et les critiques internes.

Des tensions avec le staff

Quelques jours plus tôt, après une défaite face aux Lakers, Morant s’était montré particulièrement agacé. Questionné sur son manque d’énergie, il avait rétorqué : « Allez demander au staff pourquoi. »

Puis, sur les ajustements possibles de l’équipe : « D’après eux, probablement ne pas me faire jouer. C’est le message que j’ai reçu, en gros. »

Ces propos ont conduit la franchise à le suspendre pour un match, estimant son attitude « inappropriée » après une discussion tendue avec le coach Tuomas Iisalo, qui avait mis en doute son leadership et son implication.

Retour sans éclaircie

Revenu contre les Pistons, Ja Morant a livré une prestation correcte (18 points, 10 passes, 5 rebonds) mais toujours sans sa flamboyance habituelle. En conférence de presse, il est resté évasif :

« Vous avez posé la question au staff, non ? Alors vous connaissez la réponse. »

Ses relations avec l’encadrement semblent fragilisées, même si le joueur assure continuer à communiquer :

« Si je n’avais pas une bonne relation avec eux, je ne leur parlerais pas du tout. »

Un malaise plus profond ?

À 26 ans, Morant traverse une période compliquée, entre résultats décevants (3-5), blessures passées et réputation ternie par ses suspensions successives. L’un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue paraît aujourd’hui désabusé, loin de l’enthousiasme qui avait fait de lui le visage du renouveau des Grizzlies.

S’il ne demande pas à partir, le ton employé ces derniers jours laisse planer le doute sur la suite de son aventure avec les Memphis Grizzlies.