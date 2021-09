Faire des tops par position, c'est quand même fichtrement casse-gueule. Surtout à une ère où les postes et les qualités qu'ils requièrent sont bien moins définis qu'à une époque. Toujours est-il que certains joueurs aiment penser qu'ils font partie des meilleurs à leur position. C'est le cas de Ja Morant, auteur de deux superbes premières saisons en NBA avec les Memphis Grizzlies, la dernière ayant été couronnée d'une participation au 1er tour des playoffs.

Dans un entretien accordé à Michael Scotto de HoopsHype, Morant a évoqué ses objectifs et la place qu'il pense occuper dans la hiérarchie des meneurs de jeu NBA. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Rookie of The Year 2020 est quelqu'un d'ambitieux et de sûr de ses capacités. Un peu trop, diront certains...

"Mes objectifs pour cette saison sont d'être meilleur que lors des deux précédentes, de devenir All-Star et d'être dans une All-NBA Team. Ensuite, sur le long terme, je veux être un multiple All-Star, un MVP et gagner des titres. Je veux qu'au moment d'arrêter, on me considère comme l'un des meilleurs à avoir jamais joué au basket". Où je me situe parmi les meneurs ? Dans le top 5. Il y a Stephen Curry. Puis je suis un grand fan de Chris Paul. Ensuite, je dirais Damian Lillard et Russell Westbrook. C'est difficile, parce qu'il y a un paquet de super meneurs et qu'il faut forcément en écarter".

Peut-être Ja Morant ne considère-t-il pas Luka Doncic comme un meneur de jeu. Ou que la paire Kyrie Irving-James Harden est trop hybride pour être inclue dans la discussion. Trae Young , déjà All-Star et finaliste de Conférence NBA, ne sera pas d'accord non plus.

Il y a deux façons de voir cette ambition de Ja Morant. Soit on considère qu'avoir les dents qui rayent le parquet est la mentalité parfaite à adopter en NBA. Soit on se dit que c'est une approche dangereuse et qu'il n'est pas interdit de considérer qu'on n'est pas encore l'un des meilleurs. Morant a choisi sa voie et, pour le moment, elle lui réussit très bien.

