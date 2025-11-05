Les Sacramento Kings et Scott Perry suivraient de très près la situation de Ja Morant à Memphis, dans un contexte de tensions grandissantes.

Alors que la tension monte à Memphis, Ja Morant suscite un intérêt plus que contrasté. Plusieurs GM et un coach interrogés par Marc J. Spears ont clairement expliqué qu’il n’était pas un joueur attractif. D’autres (rares ?) franchises en revanche garderait un œil sur le joueur. Notamment les Sacramento Kings, dont le nouveau general manager Scott Perry suivrait la situation du meneur de très près.

Scott Perry à l’affût d’un renfort majeur

Selon le Sacramento Bee, Perry, arrivé récemment à la tête du front office, cherche à reconstruire un effectif vieillissant et déséquilibré. Il surveillerait attentivement tous les dossiers concernant des joueurs de haut niveau, dont celui de Morant, dont la relation avec les Grizzlies semble s’être dégradée ces dernières semaines.

« Perry va surveiller toutes les opportunités impliquant des talents de haut niveau, y compris la situation de Morant », indique une source citée par le Sacramento Bee.

Pour l’instant, aucune discussion formelle n’aurait eu lieu entre Sacramento et Memphis. Mais la situation pourrait évoluer rapidement si les tensions internes persistent dans le Tennessee.

Memphis dans la tourmente

Morant traverse une période compliquée. Suspendu un match pour « comportement préjudiciable à l’équipe », le meneur de 25 ans a publiquement mis en cause son staff après une défaite face aux Lakers, déclarant :

« Allez demander au coaching staff pourquoi. »

Depuis, il a reconnu avoir perdu sa joie de jouer :

« Non », a-t-il simplement répondu quand on lui a demandé s’il ressentait encore le même plaisir sur le terrain.

Sous contrat jusqu’en 2028 (5 ans, 197,2 millions de dollars), Morant touche près de 40 millions cette saison. Ses statistiques (20,4 points, 6,7 passes, 39,3 % au tir) restent solides, mais très loin de son pic de 2022 (27,4 points à 49 %). Les suspensions pour port d’arme qui l’ont tenu éloigné du jeu pendant 33 matchs en 2023 continuent aussi de peser sur sa réputation.

Sacramento cherche son meneur du futur

Pour les Kings, un tel dossier correspondrait à un pari risqué, mais potentiellement structurant. Depuis les départs de De’Aaron Fox, Tyrese Haliburton et Davion Mitchell, la franchise n’a plus de meneur d’avenir. Les arrivées de Dennis Schroder (32 ans) et Russell Westbrook (36 ans) n’ont offert que des solutions temporaires.

L’expérience et le flair de Scott Perry, passé par Detroit, Orlando et New York, laissent penser que Sacramento n’hésitera pas à sonder Memphis si l’ouverture se présente.

Les bookmakers y croient aussi

Selon BetOnline, la probabilité d’un trade de Ja Morant avant la deadline du 5 février atteindrait 83 %, et les Kings figurent parmi les destinations les plus probables, devant Miami, Houston ou Atlanta.

Mais au-delà des cotes, c’est surtout la réalité du terrain qui pourrait décider de la suite : si la fracture entre Morant et Memphis s’aggrave, Sacramento pourrait bien être la première franchise à dégainer.