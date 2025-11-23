Jaden Ivey, son émotion après plus de 10 mois sans jouer en NBA

Le talent des Detroit Pistons Jaden Ivey a réalisé son retour sur les parquets NBA pour la première fois depuis le 1er janvier dernier.

Pour la première fois depuis le 1er janvier dernier, Jaden Ivey a disputé un match en NBA. A 23 ans, le talent des Detroit Pistons a été éloigné des parquets pendant plus de 10 mois en raison de deux opérations. Victime d'une fracture du péroné lors de la saison 2024-2025, il avait dû subir une arthroscopie au genou droit en octobre dernier.

Contre les Milwaukee Bucks (129-116) cette nuit, l'arrière a disputé 15 minutes en sortie de banc : 10 points (4/6 aux tirs), 2 passes décisives et 1 interception. Bien évidemment, Ivey va avoir besoin de temps pour s'adapter à la nouvelle dynamique des Pistons, leaders à l'Est.

Mais en attendant, il a surtout savouré ce come-back après une longue indisponibilité.

"J'ai simplement savouré le moment d'être de retour sur le terrain. Avant de rentrer, j'essayais juste d'être positif, parce que ça faisait tellement longtemps. Il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer.

M'habituer à m'échauffer et à reprendre ma routine habituelle. Mais j'étais tellement reconnaissant d'être de retour sur le terrain", a-t-il partagé face à la presse.

Sans lui, Detroit a connu une magnifique progression sur le plan collectif. A lui désormais de trouver à nouveau sa place dans cette équipe.

When Jaden Ivey checked in to his first game since Jan. 1 👏❤️ pic.twitter.com/NgCCGjuGxi — NBA (@NBA) November 23, 2025

