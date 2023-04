Jaden McDaniels, l’autre patate qui pénalise les Wolves

L’image de la nuit est bien évidemment, et tristement, le coup de poing porté par Rudy Gobert à son coéquipier Kyle Anderson. Mais une autre droite, celle de Jaden McDaniels, risque de faire également beaucoup de mal aux Minnesota Timberwolves.

On ne sait pas encore si la franchise décidera de suspendre Rudy Gobert pour le play-in contre les Los Angeles Lakers. Mais on sait d’ores et déjà qu’elle devra se passer de son ailier.

Jaden McDaniels a en effet frappé violemment dans le mur alors qu’il retournait au vestiaire.

Résultat, une main fracturée comme le révélait rapidement Adrian Wojnarowski :

Minnesota Timberwolves F Jaden McDaniels -- who was seen punching a wall on his way to the halftime locker room – has a fractured hand, sources tell ESPN.

Dans son papier sur cette folle soirée dans le Minnesota, Adrian Wojnaroswki écrit finalement que c’est en allant au vestiaire tard dans le premier quart-temps que le joueur a cogné le mur. Le geste est visiblement lié à la frustration d’avoir reçu sa deuxième faute. Les radios ont donc rapidement révélé une fracture, synonyme de fin de saison.

C’est une grosse perte pour les Minnesota Timberwolves. Jaden McDaniels réalisait une excellente troisième année. Notamment sur le plan défensif. Longtemps sous-coté, il a franchi un cap cette saison et est clairement l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Capable de défendre tous les postes (il est sur un pivot 10% du temps qu’il passe à défendre et sur un meneur 28%...), il se coltine soir après soir les meilleurs attaquants de la NBA. Avec souvent beaucoup de succès :

Wojnarowski rappelle d’ailleurs qu’il est l’un des six joueurs à avoir défendu des All-Stars de cette année plus de 1000 fois cette saison :

McDaniels' impact has been immense this season, especially on the defensive end. He's one of six players to defend 2022-2023 All-Stars at least 1,000 times this season, per @StatsWilliams. Now, he's lost vs. LeBron James and Lakers in Play-In game on Tuesday -- and beyond. https://t.co/gI2FeJ5Ldb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 9, 2023