Jalen Brunson, un retour toujours espéré avant les Playoffs

Touché à la cheville il y a deux semaines, le meneur des New York Knicks Jalen Brunson va-t-il revenir avant les Playoffs ?

Sans surprise, les New York Knicks connaissent des difficultés sans Jalen Brunson. Il y a deux semaines, le meneur a été victime d'une entorse de la cheville. Sur cette période sans lui, la franchise new-yorkaise affiche un bilan de 3 victoires pour 4 défaites.

Vendredi, l'ancien joueur des Dallas Mavericks va être réévalué. Pour autant, son retour n'est pas imminent. De son côté, le journaliste d'ESPN Shams Charania prévoit plutôt son come-back fin mars - début avril.

Il s'agit d'ailleurs de l'espoir des Knicks, qui veulent lui permettre de retrouver du rythme avant les Playoffs.

"Il a repris le travail léger et n'a plus de botte. Les progrès sont donc constants et nous verrons comment la situation va évoluer. Quand il sera prêt, il sera prêt. Il s'investit beaucoup dans sa rééducation. C'est ce qu'il peut contrôler pour l'instant.

Et nous voulons donc qu'il se concentre sur ça. J'espère qu'il aura l'occasion de jouer quelques matches pour se remettre dans le bain", a précisé son coach Tom Thibodeau.

Sur cette saison régulière, NY a encore 13 matches à disputer jusqu'au 13 avril. Sauf mauvaise surprise, Jalen Brunson devrait donc avoir l'opportunité de monter en puissance avant les Playoffs.

