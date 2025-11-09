Jalen Green, le nouveau coup dur

Jalen Green a quitté ses coéquipiers prématurément lors de la victoire des Suns contre les Clippers. Et ça ne sent pas très bon...

Le début d’aventure de Jalen Green à Phoenix prend une tournure frustrante. Pour son deuxième match sous le maillot des Suns, l’arrière s’est blessé aux ischio-jambiers et a dû quitter ses coéquipiers en fin de premier quart-temps lors de la victoire (114-103) contre les Clippers. Un vrai coup dur, alors qu’il sortait d’une première apparition très convaincante - avec 29 points en 23 minutes, déjà contre les Clippers - et semblait déjà trouver sa place dans le collectif de Jordan Ott.

L’ancien joueur de Houston arrivait avec l’ambition de relancer sa carrière dans un cadre plus épanouissant pour lui. Après deux saisons pleines à 82 matches joués, Green avait jusque-là échappé aux blessures majeures. Ce nouveau pépin tombe donc au pire moment, alors que Phoenix comptait sur son explosivité et ses talents de scoreur pour continuer ce début de saison plutôt encourageant.

En attendant les examens, Phoenix ne peut qu'espérer que Jalen Green ne manque pas trop longtemps. Devin Booker fait une superbe saison, mais tout renfort capable de scorer et d'alléger un peu ses responsabilités est le bienvenu.

Après 10 matches joués, les Suns sont à l'équilibre avec un bilan de 5 victoires et 5 défaites.