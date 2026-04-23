Sorti sur blessure, Jalen Williams pourrait revenir rapidement ou manquer plusieurs semaines selon les examens.

Oklahoma City a remporté le Game 2 face aux Phoenix Suns (120-107), mais la soirée a été marquée par la blessure de Jalen Williams.

L’ailier du Thunder a quitté le terrain dans le troisième quart-temps après s’être tenu l’arrière de la cuisse gauche. Visiblement touché, il a dû provoquer une faute pour sortir rapidement et rejoindre les vestiaires.

« On pense qu’il a aggravé l’état de son ischio-jambier gauche. On va évaluer ça dans les prochains jours », a indiqué son coach Mark Daigneault.

Un diagnostic encore en attente

À ce stade, aucun diagnostic précis n’a été confirmé.

Comme souvent dans ce type de blessure, une IRM sera nécessaire pour déterminer la gravité exacte du problème. Et c’est précisément ce résultat qui conditionnera la suite de la série pour Oklahoma City.

Le meilleur scénario

Selon le médecin du sport Evan Jeffries, plusieurs cas de figure sont possibles.

Dans le scénario le plus optimiste, il ne s’agirait que d’une simple tension musculaire. Dans ce cas, Jalen Williams pourrait être considéré comme day-to-day et potentiellement revenir rapidement.

Un retour dès les prochains matches ne serait alors pas à exclure.

Le pire scénario

À l’inverse, si l’IRM révèle une lésion plus sérieuse, les conséquences pourraient être bien plus lourdes.

Une élongation de grade I impliquerait une absence d’une à deux semaines.

Une blessure de grade II pourrait, elle, l’éloigner des parquets pendant trois à six semaines.

Autrement dit, sa participation au reste de la série - et potentiellement aux tours suivants - serait fortement compromise.

Un joueur clé pour le Thunder

Avant sa sortie, Jalen Williams avait déjà inscrit 19 points avec 4 passes en seulement 23 minutes. Il sortait également d’un Game 1 solide (22 points, 7 rebonds, 6 passes), confirmant son importance dans le dispositif d’Oklahoma City.

Avec une avance de 2-0 dans la série, le Thunder reste en position favorable. Mais une absence prolongée de Jalen Williams pourrait rebattre les cartes, surtout à l’approche du Game 3 à Phoenix.